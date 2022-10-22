Россия призвала СБ ООН на допустить «чудовищной провокации» на Каховской ГЭС

По словам постпреда РФ Василия Небензи, украинские военные специально нацеливают свои ракеты на дамбу ГЭС.

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Россия распространила в Совете безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) письмо с призывом не допустить катастрофы на Каховской ГЭС. Об этом на СБ заявил постпред при организации Василий Небензя.

По его словам, Вооруженные сил Украины на протяжении пяти месяцев обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, выпуская до 120 ракет в сутки, преимущество из американских РСЗО HIMARS.

«Украинцы нацеливают их специально на Каховскую дамбу с тем, чтобы пробить ее и вызвать тем самым повышение уровня воды, которое повлечет затопление близлежащих территорий», — сказал Небензя.

Он акцентировал внимание на том, что при таком сценарии могут погибнуть тысячи людей и пострадать тысячи домов.

«Мы распространили сегодня в Совете Безопасности письмо с призывом к руководству ООН предотвратить эту чудовищную провокацию», — заключил постпред.

Ранее командующий Объединенной группой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявил о сложной ситуации на херсонском направлении. В частности, по его словам, снарядами украинских военных повреждена дамба Каховской ГЭС. Во избежание жертв среди мирного населения Херсона из города ведется эвакуация.