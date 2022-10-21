В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вывезено больше десяти тысяч: как прошли первые дни эвакуации жителей из Херсона

Максим Низкодубов
06:00 21.10.2022
Эвакуацию населения проводят российские военные и сотрудники МЧС.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Херсоне идет эвакуация населения — людей вывозят с правого берега Днепра. Власти приняли такое решение, так как появилась информация, что Украина готовит наступление и собирается взорвать плотину Каховской ГЭС. В этом случае огромная масса воды обрушится на жилые районы.

Многие из уезжающих не знают, когда вернутся обратно. Поэтому одни — с чемоданами, другие — с дорожными сумками, третьи лишь с небольшими рюкзаками. Внутри — документы, теплые вещи и ценности. В очереди на посадку в автобус или речной трамвай выстраиваются тысячи жителей Херсона. Без давки и паники. 

«Ситуация напряженная. Хочется обезопасить себя и детей. Страшно находиться тут», — говорит местная жительница Юлия.

Эвакуация населения лежит на плечах российских военных и сотрудников МЧС. Пожилым людям и инвалидам они помогают добраться к месту сбора. Перед отправлением — объясняют маршрут движения автобусной колонны. Самое главное сейчас — вывезти людей к левому берегу Днепра, а оттуда уже на безопасные территории российских регионов.

«Очень все организованно. Молодцы. Обещают нам и питание, и одежду. Все, чего людям не хватает. Некоторые, как я посмотрю, вообще налегке поехали», — отмечает жительница Херсона Наталья.

На выезде из города — автомобильный пункт пропуска. Вереница из грузовиков и легковых авто растянулась на километры. В машинах вместе с людьми — их домашние питомцы. Все вместе ждут своей очереди.

«Женщины и дети проезжают в первую очередь. Остальные гражданские стоят в очереди. Большой объем транспорта идет», — объясняет сотрудник военной автоинспекции Евгений.

В Херсоне работает и речной транспорт. За сутки на левый берег Днепра таким способом доставляют по 2,5 тысячи человек. Но этого недостаточно. Поэтому местные власти решили прибегнуть к помощи частников.

«У нас есть так называемые речные такси. На лодках люди перевозят. Мы им сейчас объявили, этим таксистам, чтобы людей перевозили бесплатно. Мы из бюджета заплатим те расходы, которые они понесли», — говорит врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Эвакуированных разместят в пансионатах, санаториях и детских лагерях Крыма и юга России. Там же будет организовано питание, материальная поддержка и полноценные условия для проживания. Тех, кто не хочет переезжать, а это, как правило, пожилые люди, приходится уговаривать сотрудникам социальных служб и родственникам.

«Мне звонил один из директоров школ. Он готов уже выехать. Но отец не хочет. Он тоже потомственный педагог. Не хочет и все. В этом случае нужен разговор. Я позвонил ему, потому что знаю, поговорил, и он ответил — раз так, временно, но поеду», — рассказывает Сальдо.

Президент России Владимир Путин 19 октября объявил военное положение в Херсонской области и Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Из-за угрозы обострения боевых действий на херсонском направлении принято решение об эвакуации населения.

Сейчас обстановка в Херсоне выглядит абсолютно мирной. Город дышит полной грудью. Коммунальные службы следят за чистотой на улицах и в парках. Ходит общественный транспорт. Работают аптеки, больницы и магазины.

«Те, кто хочет работать, — продолжают работать. Зачем закрываться, спрос-то все равно есть. Люди остаются, люди живут... Так что все в порядке. Живем и радуемся. Цветочки садим», — отмечает жительница Херсона Инна.

С момента начала эвакуации прошло меньше трех суток. За это время на левый берег Днепра доставили уже больше 12 тысяч человек. Всего в ближайшие дни планируется вывезти из города до 60 тысяч местных жителей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:13 В стране и мире
ВСУ выпустили 12 ракет из HIMARS по гражданской переправе в Херсоне
19:34 Армия
Путин провел отдельную встречу с Шойгу на полигоне под Рязанью
18:05 Армия
Видео
Путин и Шойгу посетили мобилизованных на полигоне в Рязанской области
17:19 В стране и мире
Внучатый племянник Кеннеди был наемником на Украине
16:38 В стране и мире
Трасс в нокауте: как британский овощ «одержал победу» над премьером
Популярное
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.