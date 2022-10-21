Вывезено больше десяти тысяч: как прошли первые дни эвакуации жителей из Херсона

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Херсоне идет эвакуация населения — людей вывозят с правого берега Днепра. Власти приняли такое решение, так как появилась информация, что Украина готовит наступление и собирается взорвать плотину Каховской ГЭС. В этом случае огромная масса воды обрушится на жилые районы.

Многие из уезжающих не знают, когда вернутся обратно. Поэтому одни — с чемоданами, другие — с дорожными сумками, третьи лишь с небольшими рюкзаками. Внутри — документы, теплые вещи и ценности. В очереди на посадку в автобус или речной трамвай выстраиваются тысячи жителей Херсона. Без давки и паники.

«Ситуация напряженная. Хочется обезопасить себя и детей. Страшно находиться тут», — говорит местная жительница Юлия.

Эвакуация населения лежит на плечах российских военных и сотрудников МЧС. Пожилым людям и инвалидам они помогают добраться к месту сбора. Перед отправлением — объясняют маршрут движения автобусной колонны. Самое главное сейчас — вывезти людей к левому берегу Днепра, а оттуда уже на безопасные территории российских регионов.

«Очень все организованно. Молодцы. Обещают нам и питание, и одежду. Все, чего людям не хватает. Некоторые, как я посмотрю, вообще налегке поехали», — отмечает жительница Херсона Наталья.

На выезде из города — автомобильный пункт пропуска. Вереница из грузовиков и легковых авто растянулась на километры. В машинах вместе с людьми — их домашние питомцы. Все вместе ждут своей очереди.

«Женщины и дети проезжают в первую очередь. Остальные гражданские стоят в очереди. Большой объем транспорта идет», — объясняет сотрудник военной автоинспекции Евгений.

В Херсоне работает и речной транспорт. За сутки на левый берег Днепра таким способом доставляют по 2,5 тысячи человек. Но этого недостаточно. Поэтому местные власти решили прибегнуть к помощи частников.

«У нас есть так называемые речные такси. На лодках люди перевозят. Мы им сейчас объявили, этим таксистам, чтобы людей перевозили бесплатно. Мы из бюджета заплатим те расходы, которые они понесли», — говорит врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Эвакуированных разместят в пансионатах, санаториях и детских лагерях Крыма и юга России. Там же будет организовано питание, материальная поддержка и полноценные условия для проживания. Тех, кто не хочет переезжать, а это, как правило, пожилые люди, приходится уговаривать сотрудникам социальных служб и родственникам.

«Мне звонил один из директоров школ. Он готов уже выехать. Но отец не хочет. Он тоже потомственный педагог. Не хочет и все. В этом случае нужен разговор. Я позвонил ему, потому что знаю, поговорил, и он ответил — раз так, временно, но поеду», — рассказывает Сальдо.

Президент России Владимир Путин 19 октября объявил военное положение в Херсонской области и Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Из-за угрозы обострения боевых действий на херсонском направлении принято решение об эвакуации населения.

Сейчас обстановка в Херсоне выглядит абсолютно мирной. Город дышит полной грудью. Коммунальные службы следят за чистотой на улицах и в парках. Ходит общественный транспорт. Работают аптеки, больницы и магазины.

«Те, кто хочет работать, — продолжают работать. Зачем закрываться, спрос-то все равно есть. Люди остаются, люди живут... Так что все в порядке. Живем и радуемся. Цветочки садим», — отмечает жительница Херсона Инна.

С момента начала эвакуации прошло меньше трех суток. За это время на левый берег Днепра доставили уже больше 12 тысяч человек. Всего в ближайшие дни планируется вывезти из города до 60 тысяч местных жителей.