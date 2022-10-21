Суд арестовал жителя Ленинградской области, который ранил ножом девятилетнего сына
Суд арестовал жителя Ленинградской области, который ранее тяжело ранил ножом своего девятилетнего сына. Об этом сообщает региональное следственное управление.
«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря 2022 года», - сообщает Telegram-канал СУСК по Ленобласти.
В среду, 19 октября, в Ленобласти задержали пьяного мужчину, угрожавшего убить своего девятилетнего сына. Сотрудники полиции выяснили, что отец семейства уже два месяца живет в квартире один. У пары возник конфликт, вследствие чего жене с двумя детьми пришлось переехать жить к матери в этом же городе. В среду утром пьяный мужчина подкараулил сына, когда тот шел в школу, увел его к себе в квартиру и стал названивать с угрозами супруге.
Злоумышленник нанес ребенку не менее трех ножевых ранений в шею. Сейчас мальчик находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
В Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области сообщили, что в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».