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Суд арестовал жителя Ленинградской области, который ранил ножом девятилетнего сына

Виктория Ивашечкина
09:09 21.10.2022
В отношении 38-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Суд арестовал жителя Ленинградской области, который ранил ножом девятилетнего сына
© Фото: Прокуратура Ленинградской области
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Суд арестовал жителя Ленинградской области, который ранее тяжело ранил ножом своего девятилетнего сына. Об этом сообщает региональное следственное управление.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря 2022 года», - сообщает Telegram-канал СУСК по Ленобласти. 

В среду, 19 октября, в Ленобласти задержали пьяного мужчину, угрожавшего убить своего девятилетнего сына. Сотрудники полиции выяснили, что отец семейства уже два месяца живет в квартире один. У пары возник конфликт, вследствие чего жене с двумя детьми пришлось переехать жить к матери в этом же городе. В среду утром пьяный мужчина подкараулил сына, когда тот шел в школу, увел его к себе в квартиру и стал названивать с угрозами супруге. 

Злоумышленник нанес ребенку не менее трех ножевых ранений в шею. Сейчас мальчик находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. 

В Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области сообщили, что в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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