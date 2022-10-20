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СК РФ опубликовал кадры задержания 38-летнего мужчины, угрожавшего убить сына

Максим Крюков
08:58 20.10.2022
Злоумышленник нанес 9-летнему ребенку не менее трех ножевых ранений в шею.
© Видео: Следственный комитет РФ © Фото: Следственный комитет РФ
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Сотрудники следственного отдела по городу Всеволожск следственного управления СК России по Ленинградской области задержали 38-летнего жителя Кудрово, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«По данным следствия, 19 октября 2022 года в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил идущего в школу сына, после чего отвел его к себе домой», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленник нанес 9-летнему ребенку не менее трех ножевых ранений в шею. Сейчас мальчик находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователям предстоит установить все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Вместе с тем СК даст оценку органам системы профилактики правонарушений.

Накануне житель города Кудрово Ленинградской области, который в нетрезвом состоянии ранил ножом в шею своего 9-летнего сына, признался сотрудникам полиции, что не понимает, что он натворил. Мальчика в тяжелом состоянии с ножевым ранением госпитализировали, ему потребовалась экстренная операция во Всеволожской больнице.

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