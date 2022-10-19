В Ленобласти задержали пьяного мужчину, угрожавшего убить своего 9-летнего сына

Правоохранители обезоружили злоумышленника, а мальчика в тяжелом состоянии с ножевым ранением в шею экстренно госпитализировали в больницу.

© Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress

Утром 19 октября около 8 часов в полицию города Кудрово Всеволожского района Ленинградской области поступил сигнал о том, что 38-летний пьяный мужчина удерживает 9-летнего сына и угрожает его убить. На место незамедлительно были направлены сотрудники правоохранительных органов, а также бойцы полицейского отряда специального назначения «Гром». Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе областного МВД.

На лестничной клетке полицейских встретила мать ребенка. Было установлено, что мужчина уже ранил ребенка ножом и грозится его убить. В ходе переговоров правоохранители под предлогом оказания ребенку медицинской помощи убедили хозяина квартиры открыть дверь, после чего в квартиру ворвались бойцы отряда спецназначения. Они обезоружили злоумышленника, а мальчика в тяжелом состоянии с ножевым ранением в шею экстренно госпитализировали в больницу.

Сотрудники полиции выяснили, что отец семейства уже два месяца живет в квартире один. У пары возник конфликт, вследствие чего жене с двумя детьми пришлось переехать жить к матери в этом же городе. В среду утром пьяный мужчина подкараулил сына, когда тот шел в школу, увел его к себе в квартиру и стал названивать с угрозами супруге.

В настоящее время злоумышленник доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.