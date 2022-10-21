Белый дом заявил о возможной проверке сделок Маска из-за его заявлений по Украине

Как отметило агентство Bloomberg, чиновники администрации Байдена испытывают «дискомфорт» в связи с заявлениями Маска о финансировании Starlink на Украине и его «все более дружественной позиции по отношению к России».

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Белый дом может начать проверку в сфере национальной безопасности сделок американского миллиардера Илона Маска после его заявлений о ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

«Чиновники администрации Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть проверке в области национальной безопасности некоторые сделки Илона Маска, в том числе покупку Twitter Inc. и спутниковую систему SpaceX Starlink», - говорится в материале.

Как отметило агентство, чиновники испытывают «дискомфорт» в связи с громкими заявлениями основателя компаний Tesla и SpaceX о финансировании Starlink на Украине и его «все более дружественной позиции по отношению к России».

Напомним, на прошлой неделе гендиректор американской компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что компания больше не сможет финансировать системы спутниковой связи Starlink на Украине. По данным CNN, SpaceX сообщила о невозможности оплачивать обслуживание Starlink и попросила Пентагон взять на себя финансирование услуг. Спустя несколько дней Маск сделал новое заявление по теме поддержки работы системы Starlink. По его словам, он все-таки продолжит финансировать деятельность системы спутниковой связи на Украине.

Кроме того, американский предприниматель в своем Twitter-аккаунте написал, что самым вероятным результатом противостояния России и Запада на Украине является достижение компромисса по Крыму. Его комментарий последовал в ответ на публикацию другого пользователя социальной сети, предложившего три сценария продолжения конфликта на Украине. Среди них были «вечная война», «ядерная война» и компромисс, при котором США дадут понять Украине, что Крым ей больше не принадлежит.