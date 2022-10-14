Маск подтвердил отказ от финансирования спутников Starlink на Украине

По данным CNN, SpaceX сообщила о невозможности оплачивать обслуживание Starlink и попросила Пентагон взять на себя финансирование услуг.

© Фото: Nina Lyashonok, Keystone Press Agency, Globallookpress

Основатель и гендиректор американской компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что компания больше не сможет финансировать системы спутниковой связи Starlink на Украине. Напомним, в распоряжении телеканала CNN оказалось письмо, в котором SpaceX сообщила о невозможности оплачивать обслуживание Starlink и попросила Пентагон взять на себя финансирование услуг в интересах правительства и украинской армии.

«SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему и, кроме того, направить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных, чем необходимо в бытовых условиях. Это неоправданно», - написал Маск у себя в Twitter.

Ранее, по данным газеты Financial Times, украинские военные заявили о сбоях в работе глобальной спутниковой системы Starlink Илона Маска на линии фронта, что препятствует продвижению ВСУ. Отключения привели к «катастрофическим» эпизодам потери связи.