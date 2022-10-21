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Маск назвал вероятный результат противостояния России и Запада на Украине

Сергей Лебедев
03:24 21.10.2022
По его мнению, США дадут понять Киеву, что Крым ему больше не принадлежит.
Маск назвал вероятный результат противостояния России и Запада на Украине
© Фото: imago stock&people, globallookpress
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Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск заявил, что самым вероятным результатом противостояния России и Запада на Украине является достижение компромисса по Крыму. Такое мнение он выразил в своем Twitter-аккаунте.

«Компромисс является самым вероятным исходом, но вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет», — написал Маск.

Его комментарий последовал в ответ на публикацию другого пользователя социальной сети, предложившего три сценария продолжения конфликта на Украине. Среди них были «вечная война», «ядерная война» и компромисс, при котором США дадут понять Украине, что Крым ей больше не принадлежит.

Напомним, недавно Илон Маск предложил признать Крым российской территорией, предоставить полуострову гарантии водоснабжения, закрепить за Украиной нейтральный статус и провести повторные референдумы в Донбассе под наблюдением ООН. С похожим мнением на днях выступил американский миллиардер и финансист Билл Экман.

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