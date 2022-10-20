Варшавер: Большова рассказала, что женщина сама бросилась под ее машину

© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что актриса Анна Большова ранее рассказала ему, что сбитая при ДТП под Калугой женщина сама бросилась под ее машину.

«Сейчас идет расследование этого происшествия. Аня рассказала мне, что это произошло в сплошной темноте и женщина сама бросилась под ее машину», - цитирует РИА Новости слова Варшавера.

Ранее появилась информация о том, что российская актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области. По сообщениям СМИ, она находилась за рулем своего «Ауди». Кроме этого, по предварительным данным, на момент трагедии Большова была в машине одна. Утверждается, что актриса находилась в трезвом состоянии. По данным региональной прокуратуры, погибшей является 31-летняя местная жительница.

Ранее сообщалось, что полиция занимается выяснением деталей ДТП. В ГИБДД по Калужской области уточнили, что инцидент произошел на прошлой неделе, 14 октября, в 22.20 в деревне Грачевка. По факту ДТП в настоящий момент проводится проверка.