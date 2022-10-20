Сбитая актрисой Анной Большовой женщина могла быть уже мертвой в момент ДТП

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Женщина, которую сбила актриса Анна Большова, предположительно, могла быть уже мертва до наезда на нее. По деревне под Калугой, где жила погибшая, ходят слухи, что якобы женщину перед случившимся до смерти забил ее сожитель. Свои догадки по поводу этой трагедии «Звезде» озвучили местные жители.

«По рассказам, он (сожитель. - Прим. ред.) ее избил, разбил голову. Сестре сказал, что она ему надоела... И потом вечером поздно ехала женщина на машине и нечаянно наехала то ли на руку куда-то, но уже она (женщина. - Прим. ред.) была мертвая», - сказал Александр.

По словам местного жителя, Большова сразу после дорожно-транспортного происшествия вызвала медиков.

«Как я слышал потом уже, сказали, что ее (женщину. - Прим. ред.) прибили, а машина переехала ее потом, не знаю, насколько это правда», - сказал Виктор.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Анна Большова сбила насмерть женщину. Как утверждалось, актриса не увидела в темноте пешехода. Уточнялось, что жительница деревни скончалась еще до приезда медиков.