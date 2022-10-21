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Власти заявили о серии взрывов в Харькове

Максим Крюков
08:47 21.10.2022
Местные власти настоятельно рекомендовали жителям быть предельно осторожными.
Власти заявили о серии взрывов в Харькове
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Власти Харьковской области сообщают об обстреле областного центра и серии взрывов в городе. Глава местной администрации Олег Синегубов заявил, что наносятся удары по Харькову.

По его словам, в результате утренних ударов по городу ранения получили 5 человек. Кроме того, имеются разрушения промышленной инфраструктуры в Киевском районе. На местах работают сотрудники экстренных служб.

«В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны», - написал в своем Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

Накануне стало известно, что воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях. Местные власти призвали жителей следить за дальнейшими сообщениями.

Американская газета The Washington Post, ссылаясь на украинских военнослужащих и политиков, написала, что на Украине недостаточно систем ПВО для прикрытия каждой части страны. Автор материала отметил, что Киев нуждается в западных средствах противовоздушной обороны, чтобы закрыть бреши в зоне покрытия.

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