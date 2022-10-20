Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

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Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. Ранее в четверг, 20 октября, воздушная тревога также была объявлена в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях.

«Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями», - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране.

Двумя днями ранее воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Местных жителей попросили укрыться в ближайших убежищах и не выходить без особой надобности на улицу.