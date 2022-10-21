WP: на Украине недостаточно систем ПВО для прикрытия каждой части страны

Автор материала отметил, что Киев нуждается в западных средствах противовоздушной обороны, чтобы закрыть бреши в зоне покрытия.

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На Украине недостаточно систем противовоздушной обороны для прикрытия каждой части страны. Об этом пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на украинских военнослужащих и политиков.

«Проблема в том, что у Украины нет достаточного количества подразделений ПВО, чтобы прикрыть каждую часть страны», - говорится в материале издания.

Капитан Вооруженных сил Украины Владимир Климин заявил, что украинскую ПВО удается обходить благодаря разведданным и информации о ландшафте. Как отмечает автор статьи, большинство украинских систем противовоздушной обороны, которые стоят на вооружении ВСУ, - советского производства, из чего можно сделать вывод, что им уже как минимум 30 лет.

В настоящий момент украинская ПВО - это буквально парень со Стингером. С таким мнением выступила исполнительный директор Центра противодействия коррупции на Украине Дарья Каленюк.

На устарелость украинской ПВО пожаловался и начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный, который, по данным WP, в настоящее время находится за границей и учится управлять ЗРК NASAMS.

«Нам необходимо заменить наши старые системы, потому что совсем скоро они перестанут справляться с целями. А еще у нас заканчиваются ракеты», - сообщил Смажный.

Автор материала подытожил, что Киев нуждается в западных средствах противовоздушной обороны, чтобы закрыть бреши в зоне покрытия.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический блок сделает акцент на поставке Украине средств противовоздушной обороны. Также генсек альянса проведет встречу с министром обороны Украины.