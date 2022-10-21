WP: на Украине недостаточно систем ПВО для прикрытия каждой части страны
На Украине недостаточно систем противовоздушной обороны для прикрытия каждой части страны. Об этом пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на украинских военнослужащих и политиков.
«Проблема в том, что у Украины нет достаточного количества подразделений ПВО, чтобы прикрыть каждую часть страны», - говорится в материале издания.
Капитан Вооруженных сил Украины Владимир Климин заявил, что украинскую ПВО удается обходить благодаря разведданным и информации о ландшафте. Как отмечает автор статьи, большинство украинских систем противовоздушной обороны, которые стоят на вооружении ВСУ, - советского производства, из чего можно сделать вывод, что им уже как минимум 30 лет.
В настоящий момент украинская ПВО - это буквально парень со Стингером. С таким мнением выступила исполнительный директор Центра противодействия коррупции на Украине Дарья Каленюк.
На устарелость украинской ПВО пожаловался и начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный, который, по данным WP, в настоящее время находится за границей и учится управлять ЗРК NASAMS.
«Нам необходимо заменить наши старые системы, потому что совсем скоро они перестанут справляться с целями. А еще у нас заканчиваются ракеты», - сообщил Смажный.
Автор материала подытожил, что Киев нуждается в западных средствах противовоздушной обороны, чтобы закрыть бреши в зоне покрытия.
На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический блок сделает акцент на поставке Украине средств противовоздушной обороны. Также генсек альянса проведет встречу с министром обороны Украины.