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Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил министра иностранный дел России Сергея Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими официальными представителями при ратификации в парламенте договоров о вхождении четырех новых территорий в состав РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Ранее Конституционный суд России одобрил пакет международных документов о принятии Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. В суде отметили, что документы соответствуют Конституции России.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском Дворце прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. Кроме того, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с объемной речью, в ходе которой, в частности, указал, что «Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру».