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ВС РФ уничтожили более ста бойцов ВСУ ракетным ударом на Купянском направлении

13:48 02.10.2022
Также было уничтожено 12 единиц военной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Российские военные разбили 92-ую и 14-ую механизированные бригады ВСУ в районе Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ходе операции было уничтожено более ста украинских боевиков, а также 12 единиц военной техники.

Также большие потери противник понес на Краснолиманском направлении. ВКС России уничтожили до двухсот украинских военнослужащих.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал об обстановке на Красном Лимане. Он сказал, что ситуация тяжелая и бойцам сложно сдерживать постоянные атаки противника.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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