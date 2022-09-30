«Ситуация тяжелая, но подкрепление подтягивается»: Пушилин об обстановке в Красном Лимане
Обстановка в Красном Лимане остается сложной, подразделения союзных сил сдерживают наступление врага. Оперативными данными о положении в Красном Лимане поделился глава ДНР Денис Пушилин.
«Ситуация остается тяжелой... Наши подразделения, которые остаются, выдерживают постоянные атаки противника. Противник предпринимает исчерпывающие дополнительные меры, подтягивает резервы со стороны Северска», - отметил Пушилин.
По словам главы Донбасса, «ребята держатся из последних сил».
«Подкрепление подтягивается, но всегда во главе стоит военная целесообразность, и по ситуации военные командиры принимают выверенное решение», - резюмировал Пушилин.
Напомним ,что в дни референдума Красный Лиман подвергался атаке со стороны ВСУ, украинская армия собрала большой ударный кулак для штурма.