В стране и мире «Ситуация тяжелая, но подкрепление подтягивается»: Пушилин об обстановке в Красном Лимане Ирина Елагина Глава ДНР прокомментировал положение в Красном Лимане. © Фото: Виктор Антонюк РИА Новости Читайте нас на:

Обстановка в Красном Лимане остается сложной, подразделения союзных сил сдерживают наступление врага. Оперативными данными о положении в Красном Лимане поделился глава ДНР Денис Пушилин. «Ситуация остается тяжелой... Наши подразделения, которые остаются, выдерживают постоянные атаки противника. Противник предпринимает исчерпывающие дополнительные меры, подтягивает резервы со стороны Северска», - отметил Пушилин. По словам главы Донбасса, «ребята держатся из последних сил». «Подкрепление подтягивается, но всегда во главе стоит военная целесообразность, и по ситуации военные командиры принимают выверенное решение», - резюмировал Пушилин. Напомним ,что в дни референдума Красный Лиман подвергался атаке со стороны ВСУ, украинская армия собрала большой ударный кулак для штурма. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика