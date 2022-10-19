Американский миллиардер Экман заявил, что Крым должен быть частью России

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Американский миллиардер и финансист Билл Экман озвучил собственный план урегулирования конфликта на Украине. Он предложил Киеву пойти на уступки и заявил, что Крым должен быть частью России.

«До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году», — написал бизнесмен в Twitter.

Билл Экман также выступил против членства Украины в НАТО. По его словам, с каждым днем риск для всего мира растет.

Напомним, недавно американский миллиардер Илон Маск предложил свой план по деэскалации ситуации на Украине. Усомнившись в победе Киева на поле боя, он предложил закрепить за страной нейтральный статус, признать Крым российским и провести новые референдумы в Донбассе под контролем ООН.

Слова Илона Маска ожидаемо вызвали бурную реакцию в Киеве. Так, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал основателя компаний Tesla и SpaceX.