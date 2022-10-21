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Реанимация для брони: как работают рембаты на фронтах спецоперации

Андрей Лазарев
22:15 21.10.2022
Специалисты ремонтных батальонов в течение пяти дней способны справиться с любой поломкой и вернуть бронетехнику в ее стихию - на передовую.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Боевые машины пехоты и танки доставляют на ремонтно-восстановительную базу прямо с передовой. Они приезжают или своим ходом или же с помощью средств эвакуации. Здесь специалисты дают боевым машинам вторую жизнь. Техника надежна, но даже таким машинам необходимо техническое обслуживание.

Используя кран-манипулятор специалисты рембатальона достают из БМП заклинивший двигатель. Его предстоит осмотреть детально. Если восстановить агрегат быстро не получится - предстоит быстрая замена, благо ресурсы позволяют. Рядом ремонтируют ходовую часть Т-72. Танк необходимо как можно скорее вернуть в строй. Больше пяти дней техника в ремонте не задерживается. Бывает - успевают и быстрее. Но скорость здесь не идет в ущерб качеству. В рембатальоне Восточного военного округа (ВВО) работают мастера на все руки. Одни отвечают за боевую часть техники, другие за механическую.

«Ребята все трудятся. Без тыла нет победы. Чем можем, тем помогаем», - рассказал командир взвода ремонтной диагностики Александр.

Но это такой тыл, который совсем рядом с линией фронта. И работа здесь кипит и днем и ночью. Закручивают, заливают, перебирают и крепят. Этим людям по плечу любая поломка.

«Самые частые поломки - это двигатель и коробка передач. Что сломается, с чем обращаются - все делаем», - признался командир ремонтного отделения Валерий.

Специалисты уделяют внимание каждой детали и их вклад невозможно переоценить. Ведь нередко приходиться работать и на переднем крае - под обстрелами. Каждый раз рискуя жизнью.

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