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Быстро починить и сытно накормить: как военные ВС РФ трудятся в тылу спецоперации

Алиса Краузе
05:27 09.07.2022
«Звезда» рассказывает, как специалисты рембата и полевой кухни обеспечивают надежный тыл военным на передовой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пока одни военные сражаются на передовой, другие выполняют не менее значимую работу в тылу. Одними из тех, без кого бойцам не удалось бы успешно наступать на противника, освобождая новые и новые территории, являются военнослужащие ремонтных батальонов.

В обязанности специалистов рембата входит огромное количество задач. В том числе - защитить технику перед боем. Работая над «латанием» брони очередного танка, признаются - в этом деле главный показатель, что экипаж был в порядке.

Укрыть уязвимые места, чтобы у врага не осталось ни шанса в противостоянии с нашими танками. Командирская башенка, башенка наводчика и задний корпус танка - места, где броня наиболее тонкая. Именно они прикрываются динамической защитой, чтобы кумулятивные снаряды не прожигали поверхность машины.

Занимаются и поломками. Обслуживание стараются выполнять максимально быстро, чтобы скорее возвращать металлических «бойцов» в строй. Кроме того, техника регулярно чистится и смазывается, чтобы ее боеспособность сохранялась как можно дольше.

Как и в случае с техникой, сохранение боеспособности военнослужащих требует своего регулярного обслуживания. За него отвечают в том числе специалисты полевой кухни.

Чтобы накормить сотни бойцов, нужно огромное количество продуктов и работы. Одного только лука в день на приготовление блюд для военных уходит несколько килограммов. Сытное трехразовое питание, обязательно сладкое, часто соки - все это используется для подкрепления сил участников спецоперации.

Проблем с поставками продовольствия нет. Привозят продукты еженедельно. Коробки и мешки с ними размещаются на складе-палатке, оборудованном морозильной камерой. Просрочки здесь не бывает - все ежедневно проверяется, чтобы не оставлять еду с истекшим сроком годности.

Повара полевой кухни уверены, что их еда военным очень нравится: не раз слышали похвалу и благодарности от сытых товарищей. Некоторые даже признавались, что блюда вкуснее, чем дома. При этом готовят здесь быстрее, чем на обычных плитах, благодаря специальным технологиям.

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