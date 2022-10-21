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Погибшие люди, прошитые осколками машины: что известно об обстреле ВСУ переправы в Херсонской области

Андрей Аркадьев
Максим Низкодубов
18:35 21.10.2022
Вооруженные силы Украины выпустили по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне 12 ракет из РСЗО HIMARS.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Прошитые насквозь осколками машины, выбитые стекла, воронки на земле. Сотрудники правоохранительных органов осматривают подъезд к автомобильной переправе. По ней люди эвакуировались из Херсона на левый берег Днепра. Это одна из ключевых транспортных артерий эвакуации мирных жителей.

Накануне ночью в очереди были тысячи людей. В этот момент по машинам с гражданскими ударила украинская артиллерия. Военные били из американских РСЗО HIMARS выпустили два полных пакета ракет - 12 штук. В ночь работало ПВО. Потом станет известно, что расчеты зенитчиков перехватили почти все ракеты - 11 из 12.

«Я в третьей машине был. Перед первой машиной, где-то метрах в 20, может быть 30 еще один прилетел, и все так хорошо взлетело в воздух», - сказал директор телеканала «Таврия» Владимир Абдуллаев.

Журналистку Владу Луговскую спас коллега. Во время обстрела закрыл своим телом. Сейчас врачи пытаются стабилизировать тяжело раненых. Вероятно, их отправят на лечение в Крым.

Больше десятка тяжело раненых и четверо погибших. Среди них и журналисты местной телекомпании. Один из них, Олег Клоков, недавно переехал из Москвы и устроился работать на телеканал «Таврия». В момент удара журналисты вместе с семьями пытались эвакуироваться на левый берег Днепра.

Постоянные обстрелы сильно замедляют процесс вывода людей из Херсона и области. За все время эвакуации на левый берег Днепра доставили уже больше 12 тысяч человек. Всего в ближайшие дни планируется вывезти из города до 60 тысяч местных жителей.

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