На пункте пропуска «Верхний Ларс» уберут мобильный военкомат
На КПП на границе с Грузией и Южной Осетией с субботы, 22 октября, уберут мобильные военкоматы. Речь идет о «Верхнем Ларсе» и «Нижнем Зарамаге». Такое заявление сделал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«Сегодня поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул. Ситуация стабильная. Необходимость в дополнительном упорядочении движения через государственную границу отпала», - написал он.
По словам главы республики, у пограничников уже есть все необходимые сведения и списки российских граждан, к которым относятся ограничения по выезду из РФ.
Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации. Впоследствии на сухопутных границах России появились очереди из покидающих страну.
Позже стало известно, что на контрольно-пропускном пункте начала работу оперативная группа. В ее состав вошли сотрудники органов власти, военных комиссариатов, Министерства внутренних дел. Появились сообщения о вручении повесток.