Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии

На КПП прошло совещание с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, руководителей пограничного управления ФСБ РФ по региону и Северо-Осетинской таможни.

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Мобилизационный пункт военкомата в ближайшее время развернут на пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией, сообщает МВД по региону.

На днях на КПП образовались длинные очереди машин. Тысячи легковых автомобилей выстроились для проезда в Грузию через этот пункт пропуска.

Ранее Минобороны России показало кадры с мобилизованными в военкомате Хабаровска. По данным российского военного ведомства, большинство прибывают добровольно, не дожидаясь повесток, - многие из них поняли, что сейчас настало то время, когда они нужны армии. Настроение у ребят бодрое и позитивное.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов