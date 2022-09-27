Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии
Мобилизационный пункт военкомата в ближайшее время развернут на пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией, сообщает МВД по региону.
На днях на КПП образовались длинные очереди машин. Тысячи легковых автомобилей выстроились для проезда в Грузию через этот пункт пропуска.
Ранее Минобороны России показало кадры с мобилизованными в военкомате Хабаровска. По данным российского военного ведомства, большинство прибывают добровольно, не дожидаясь повесток, - многие из них поняли, что сейчас настало то время, когда они нужны армии. Настроение у ребят бодрое и позитивное.
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов