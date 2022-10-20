За мужество и отвагу: отличившимся в спецоперации связистам ЗВО вручили награды

К своим подразделениям прибыли представители штаба округа во главе с начальником войск связи полковником Олегом Зюбиным. Также в режиме видеосвязи связистов поздравил начальник штаба ЗВО генерал-лейтенант Михаил Зузько.

© Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры награждения связистов Западного военного округа, которые отличились в ходе проведения спецоперации.

Как отметили в МО, военнослужащим в свой профессиональный праздник вручили награды за мужество, отвагу и самоотверженность. К своим подразделениям прибыли представители штаба округа во главе с начальником войск связи полковником Олегом Зюбиным. Также в режиме видеосвязи связистов поздравил начальник штаба ЗВО генерал-лейтенант Михаил Зузько.

«На передовой наиболее отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам вручены Ордена Мужества, медали Ордена за заслуги перед Отечеством разных степеней, в том числе и с мечами, медали Суворова и Жукова, а также ценные подарки», - говорится в сообщении.

Командование округа выразило связистам благодарность за вклад в общее дело, а также за самоотверженность. Военнослужащим пожелали крепкого здоровья, а также успехов в службе на благо Родины.

Военные связисты круглосуточно обеспечивают командование группировок, воинских частей и подразделений всеми видами связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью. Своей службой им удается поддерживать непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.