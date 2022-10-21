Эстония предложила ЕС новые антироссийские санкции

В настоящий момент в Брюсселе проходит саммит ЕС. Главными темами являются энергетический кризис, а также ситуация на Украине.

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Глава эстонского правительства Кая Каллас заявила, что Таллин предложил Евросоюзу новый пакет антироссийских санкций.

Напомним, что в настоящий момент в Брюсселе проходит саммит ЕС. Главными темами являются энергетический кризис, а также ситуация на Украине.

«Мы предложили новый пакет, но становится все сложнее, потому что у нас остается не так много инструментов, поэтому мы хотим сконцентрироваться на ответе в юридической плоскости», - сказала Каллас.

В частности, Каллас обратила внимание на необходимость создания специального трибунала для того, чтобы преступления, совершенные на Украине, не остались безнаказанными.

«Мы также должны рассмотреть правовой ответ на военные преступления, которые были совершены на Украине, создание отдельного трибунала для преследования причастных лиц», - добавила премьер.

Ранее глава кабмина Эстонии так же признавалась, что вводить санкции против Москвы становится все труднее. Она объяснила, что остается все меньше элементов, к которым можно применить экономические рестрикции.

Несколькими днями ранее эстонский парламент объявил Российскую Федерацию спонсором терроризма, которому следует дать отпор. Таллин призвал и другие страны принять аналогичные декларации.