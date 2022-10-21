Бундесбанк допустил рецессию экономики Германии

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Экономика Германии находится на грани рецессии и уже ближайшей зимой ее промышленность может столкнуться с резким спадом объемов производства. Об этом говорится в ежемесячном докладе Федерального банка (Бундесбанк).

«Экономика, по всей видимости, находится на пороге рецессии <...> В зимнем полугодии объем производства может значительно сократиться. Нормирования потребления газа, скорее всего, не будет, но высокие расходы на энергию могут привести к сокращению объемов производства», - приводит ТАСС заявление Бундесбанка.

На этом фоне экономисты ожидают значительного падения деловой активности и покупательной способности населения. Сейчас инфляция в ФРГ разогналась до рекордных 10%, уточнили в Федеральном статистическом ведомстве.

Ранее стало известно о том, что власти Германии инициировали создание экономического фонда на сумму €200 млрд для спасения национальной энергетической сферы. Данный шаг официального Берлина привел в ярость президента Франции Эммануэля Макрона, которому не понравилось, что подобные решения принимаются без согласования с партнерами ФРГ по Евросоюзу.