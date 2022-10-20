В стране и мире The Telegraph: Макрон в ярости от экономических инициатив Шольца Ян Брацкий В дипломатически кругах сообщили, что французский лидер даже отменил запланированную встречу с немецким коллегой. © Фото: Felix Zahn, PHOTOTHEK, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент Франции Эммануэль Макрон пришел в ярость после решения канцлера ФРГ Олафа Шольца выделить миллиарды евро на спасение национальной энергетической сферы. «Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из ЕС, а также из-за того, что он отдает предпочтение американскому оружию», - говорится в публикации The Telegraph. Ранее Эммануэль Макрон заявил, что подобные решения официального Берлина по защите собственного бизнеса могут привести к «перекосам» в ЕС. «Французы очень злы на немцев, особенно на Шольца. Они не говорят об этом публично, но наедине они в ярости», - приводит издание слова источника в дипломатических кругах. Ранее экономист Ярослав Шульц допустил распад Евросоюза из-за действий канцлера ФРГ. По его мнению, инициированный властями Германии экономический фонд на сумму €200 млрд демонстрирует отсутствие заинтересованности Берлина в том, есть ли у других членов Евросоюза финансы на поддержку экономики. По мнению Шульца, Берлину неинтересны общеевропейские ценности, он просто рассчитывает усилить свою гегемонию в условиях экономического кризиса. Экспертное мнение и аналитика