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«Я здесь, пускай приезжают»: Лукашенко пригласил СБУ в Белоруссию

Ян Брацкий
14:48 21.10.2022
Ранее в Службе безопасности Украины опровергли информацию об объявлении в розыск главы белорусского государства.
«Я здесь, пускай приезжают»: Лукашенко пригласил СБУ в Белоруссию
© Фото: Gavriil Grigorov, KremlinPool, GlobalLookPress
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию об объявлении себя в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Глава государства сделал это во время визита на полигон Обуз-Лесновский в Брестской области.

«А чего меня объявлять? Я здесь. Пускай приезжают, если хотят», - приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

Ранее в СБУ опровергли появившуюся в Сети информацию о розыске белорусского лидера. Все эти новости появляются на фоне обострения ситуации на границе Белоруссии и Украины. Накануне глава республиканского КГБ Иван Тертель сообщил о задержании украинского шпиона с подельниками на территории Белоруссии.

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