СБУ опровергла сообщения об объявлении Лукашенко в розыск

Ранее в соцсетях и СМИ распространили информацию, что белорусский лидер якобы объявлен в розыск Службой безопасности Украины.

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Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла сообщения СМИ о том, что президента Белоруссии Александра Лукашенко объявили на Украине в розыск. Об этом рассказал спикер ведомства Артем Дехтяренко.

Журналист одного из украинских изданий спросил его, объявила ли СБУ в розыск белорусского лидера. Дехтяренко ответил, что «эта информация не соответствует действительности».

Ранее в соцсетях распространили сообщение, что Служба безопасности Украины якобы объявила в розыск Александра Лукашенко. При этом на официальных порталах СБУ и МВД Украины имени президента Белоруссии среди лиц, объявленных в розыск, нет.

На днях Александр Лукашенко сообщил, что из-за обострения ситуации в республике ввели режим повышенной террористической опасности. В свою очередь, глава белорусского МИД Владимир Макей рассказал, что режим контртеррористической операции (КТО) в стране был введен якобы из-за готовящихся на границе провокаций.