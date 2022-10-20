Резидент украинских спецслужб с подельниками задержан в Белоруссии

Со слов главы КГБ республики Ивана Тертеля, в последнее время отмечена значительная активизация деятельности украинских спецслужб.

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Спецслужбы Белоруссии задержали украинского шпиона, двух его подельников и бывшего полковника СБУ. По данному факту возбуждены уголовные дела о шпионаже и измене государству, сообщил журналистам глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

«Задержан резидент, гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые вступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства. Кроме того, нами задержан бывший военнослужащий, подполковник... он работал на Службу безопасности Украины. Встречи проводили в том числе в Одессе, других городах, на территории третьих государств», - публикует заявление главы ведомства Telegram­-канал агентства ATN News.

Кроме того, Тертель заметил, что в республике отмечена значительная активизация деятельности украинских спецслужб. Ежедневно фиксируются усиление разведывательной деятельности, а также попытки нарушения воздушного пространства Белоруссии.

Ранее глава КГБ Белоруссии заявил о подготовке терактов на территории республики в отместку за создание совместной с Россией группировки войск. Глава белорусского КГБ подтвердил ранее озвученные президентом Александром Лукашенко данные о том, что «на территории Польши, Литвы и Украины создаются террористические группы, которые поддерживаются спецслужбами стран Запада».