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«Кремль - не Олимпиада для славных парней»: Маск ответил противникам Путина

Максим Крюков
13:51 21.10.2022
По словам миллиардера, преемник Владимира Путина вряд ли будет более расположен к Западу.
«Кремль - не Олимпиада для славных парней»: Маск ответил противникам Путина
© Фото: Patrick Pleul, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск ответил противникам российского президента Владимира Путина, которые рассчитывают увидеть иную позицию в отношении Запада у его преемника.

«Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль - это не Олимпиада для славных парней», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Сегодня стало известно, что Белый дом может начать проверку в сфере национальной безопасности сделок американского миллиардера Илона Маска после его заявлений о ситуации на Украине. Агентство Bloomberg отметило, что чиновники администрации американского президента испытывают «дискомфорт» в связи с громкими заявлениями основателя компаний Tesla и SpaceX о финансировании Starlink на Украине и его «все более дружественной позиции по отношению к России».

Ранее Маск заявил, что самым вероятным результатом противостояния России и Запада на Украине является достижение компромисса по Крыму. Его комментарий последовал в ответ на публикацию другого пользователя социальной сети, предложившего три сценария продолжения конфликта на Украине. Среди них были «вечная война», «ядерная война» и компромисс, при котором США дадут понять Украине, что Крым ей больше не принадлежит.

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