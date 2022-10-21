Песков: истина о ЧП на «Северных потоках» в случае огласки удивит многих в Европе

По его словам, каких-то новых данных у РФ в настоящий момент появиться не может, так как российская сторона лишена возможности принимать участие в расследовании данного акта саботажа.

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Российская сторона пытается принять участие в расследовании происшествия на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», однако сталкивается с нежеланием иностранных государств докопаться до истины, которая многих бы удивила в Германии, Швеции и Дании в случае, если она будет предана огласке. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«По возможным исполнителям наши соображения и наши предварительные предположения хорошо известны. Каких-то новых данных у нас в настоящий момент появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии. Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане», - сказал он.

Ранее представитель Кремля заявил, что проведение расследования диверсии на «Северном потоке - 1» и «Северном потоке - 2» без участия России абсурдно. По словам Пескова, российская сторона не удивлена первыми выводами европейских государств в расследовании по «СП». Пресс-секретарь президента отметил: то, что взрывы - это саботаж и диверсия, российские спецслужбы сказали сразу.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что власти европейских государств, ранее выказавших желание общими усилиями искать виновника подрыва трубопровода, отказались от идеи совместно расследовать ЧП на «Северных потоках». По сведениям немецкой прессы, совместная группа, расследовавшая диверсию на газопроводах, распалась.