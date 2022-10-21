«Сидим на кухне и празднуем»: адвокат прокомментировал освобождение Франчетти

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Россиянин Александр Франчетти, оправданный в Праге по делу о нарушении суверенитета Украины, находится дома и празднует свое освобождение, все обвинения с него сняты. Об этом «Звезде» рассказал представитель Франчетти в Европейском суде по правам человека Александр Суржин.

«Мы сейчас сидим на кухне и празднуем... Сегодня прокурор хотел ему девять лет (лишения свободы. — Прим.ред.), а в результате судья... не нашел обоснованной аргументации обвинения, поскольку она базировалась на поверхностной информации из медиа и на поверхностных фактах общего характера», — сказал юрист.

По словам Суржина, прокурор подал жалобу на судебное решение, предстоит еще одно разбирательство. Более детальная информация будет известна, когда изготовят судебное решение, то есть примерно через две недели, уточнил собеседник.

Франчетти задержали 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины, 14 сентября его заключили под стражу. Украинской стороной Франчетти обвинялся в создании «преступной группы» во время событий «Крымской весны» в 2014 году и был заочно арестован. В феврале 2022 года чешский суд разрешил экстрадицию Франчетти на Украину, однако затем отменил свое решение из-за начала боевых действий.