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Дочь задержанного в Праге россиянина Франчетти раскрыла детали произошедшего

Майя Мусиенко
23:07 12.09.2021
По словам девушки, в скором времени ее отца отправят к прокурору.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Дочь задержанного в аэропорту Праги российского активиста Александра Франчетти Диа в беседе со «Звездой» рассказала, как происходило задержание ее отца, и, что ей сообщили сотрудники правоохранительных органов.

По словам девушки, они с отцом уже прошли регистрацию, Александр должен был вылететь в Москву. Однако во время паспортного контроля у сотрудников аэропорта возникли вопросы к россиянину и они забрали его в кабинет. Позже из комнаты, куда увели Франчетти, вышел мужчина и сообщил дочери активиста об аресте родственника, по причине «обвинения в терроризме на Украине».

«Сегодня он буден находиться в аэропорту, как мне сказали, до трех-четырех часов дня, а потом его отправят в карцер, можно сказать. После карцера они решили его к прокурору отправить завтра», – рассказала Диа Франчетти.

Дочь российского активиста также отметила, что увидеться или поговорить с отцом после задержания, ей не позволили, однако, разрешили передать ему продукты и напитки на ближайшее время, а также забрать багаж Александра.

«Сотрудник российского консульства уже поехал к нему. У нас есть адвокат, который, когда его перевезут в этот карцер, сможет уже с ним встретиться, я тоже поеду. Когда он с ним увидится, настоит на том, чтобы у него был русский представитель», – пояснила девушка.

Диа Франчетти подчеркнула, что ее отец невероятно любит Прагу и Чехию, а также является истинным патриотом России.

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