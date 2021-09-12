«Месть за Крымскую весну»: российский адвокат о причинах ареста Александра Франчетти в Праге

Украина выдала международный ордер на арест Александра Франчетти, которого сегодня задержали в аэропорту Праги, еще в 2019 году. Преследование российского активиста связано с тем, что он поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, и даже создал один из отрядов самообороны Севастополя. Об этом «Звезде» рассказал адвокат и руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.

«Еще в 2019 году Украина выдала международный ордер на арест Франчетти со ссылкой на то, что он якобы осуществляет террористическую деятельность. Он участвовал в создании одного из отрядов самообороны Севастополя, который называется «Северный ветер». В марте-апреле 2014 года они осуществляли охрану линий электропередач для того, чтобы не было никаких провокаций и украинские неонацисты не разрушили их», – пояснил он.

Адвокат также отметил, что Франчетти давно проживает в Чехии и имеет вид на жительство в этой стране. По словам Молохова, активист является мирным гражданином, который работает тренером по фитнесу.

«У него просто есть своя гражданская позиция, поэтому в 2014 году он принимал участие в событиях «Крымской весны». То, что происходит – месть за те события», – уверен адвокат.

Собеседник «Звезды», признался, что особое удивление у него вызывает поведение властей Чехии, которые, по-видимому, стремятся оправдать статус недружественного для России государства.

«Как мы знаем, Чехия была удостоена этого звания одной из первых стран,а также включена в этот список, который недавно разработал наш МИД», – заключил Молохов.

Руководитель крымской рабочей группы по международно-правовым впросам заявил, что сейчас необходимо «бить во все колокола», чтобы помочь Александру Франчетти.

«Я все-таки очень надеюсь, что активно вмешаются в эту ситуацию наш МИД, посольство России в Чехии, уполномоченная по правам человека госпожа Москалькова, потому что ситуация очень напряженная. По моей информации предполагалось выдать его в ускоренном режиме. В течение нескольких дней депортировать гражданина России на Украину, где его ждала бы верная смерть по такому обвинению», – подчеркнул он.

Сам же Молохов в настоящий момент занимается поисками надежного адвоката для российского активиста. В этом ему помогает международная ассоциация русскоязычных адвокатов, членом правления которой, он является.

О задержании гражданина России Александра Франчетти в аэропорту Праги стало известно 12 сентября. Ранее в российском посольстве в Чехии подтвердили эту информацию и раскрыли детали ареста.