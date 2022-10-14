Президент России заявил, что в обозримом будущем он не видит никакой необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях сверх 300 тысяч человек, которых планируется призвать.

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Президент России Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.

«Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», - заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

По словам президента, ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны, как отметил Путин, на этот счет не поступало, а сам он в обозримом будущем не видит в них никакой необходимости.

Также Владимир Путин заявил о существовании множества угроз не только на европейском континенте, но и в Азии.

Ранее «Звезда» показала, как проходят тренировки мобилизованных бойцов.