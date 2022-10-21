Также в Кремле не обсуждали возможность распространить срочную службу в ВС РФ и на девушек.

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В Кремле не обсуждалась возможность введения двухгодичной службы в армии вместо одного года, как сейчас. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет. Эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь - это мнение Министерства обороны. Никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также в Кремле не обсуждали возможность распространить срочную службу в ВС РФ и на девушек, подчеркнул Песков. Что касается конкретной даты завершения частичной мобилизации, то ее нет, добавил пресс-секретарь.

Ранее первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил вновь установить обязательный срок службы по призыву в два года. Также депутат Госдумы Алексей Чепа предложил в России по израильскому примеру призывать женщин в армию.