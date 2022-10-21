В Кремле рассказали, дарил ли Путин водку Берлускони

В связи с этим Дмитрий Песков не стал оценивать заявление Еврокомиссии, что это нарушение антироссийских санкций.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ️не смог подтвердить, дарил ли российский лидер Владимир Путин водку бывшему итальянскому премьер-министру Сильвио Берлускони. В связи с этим представитель Кремля не стал оценивать заявление Еврокомиссии, что это нарушение антироссийских санкций.

Напомним, Сильвио Берлускони заявил, что Владимир Путин назвал его «первым из пяти своих настоящих друзей» и прислал ему на день рождения подарок. По словам политика, глава Российского государства прислал ему 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения, на что экс-глава правительства Италии ответил бутылками «Ламбруско» и таким же милым письмом.

После заявлений Берлускони в Еврокомиссии не исключили, что в случае якобы подаренной водки речь может идти о нарушении антироссийских санкций. В ЕК напомнили, что в апреле 2022 года было принято решение распространить запрет на ввоз из России в Евросоюз таких алкогольных изделий, как водка. Однако, как утверждается, правовая база не предусматривает исключений для подарков.