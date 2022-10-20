В ЕК заявили, что якобы подаренная Путиным Берлускони водка может быть нарушением санкций

В апреле 2022 года было принято решение распространить запрет на ввоз из России в Евросоюз алкогольной продукции.

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В Еврокомиссии не исключили, что в случае якобы подаренной президентом России Владимиром Путиным бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони водки речь может идти о нарушении антироссийских санкций. Об этом пишет DPA со ссылкой на представителя ЕК.

В Еврокомиссии напомнили, что в апреле 2022 года было принято решение распространить запрет на ввоз из России в Евросоюз таких алкогольных изделий, как водка. Однако, как утверждается, правовая база не предусматривает исключений для подарков.

Отмечается, что за реализацию санкций на практике отвечают страны - члены ЕС. Власти Италии должны принять решение, имело ли место в случае с подарком Берлускони нарушение санкционного режима.

Накануне бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что Владимир Путин назвал его «первым из пяти своих настоящих друзей» и прислал ему подарок - «20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения». По его словам, он ответил Путину «бутылками "Ламбруско" и таким же милым письмом».