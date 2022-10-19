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Берлускони рассказал о примирении с Путиным и обмене подарками

Сергей Лебедев
00:32 19.10.2022
Российский лидер якобы назвал его «первым из пяти своих настоящих друзей».
Берлускони рассказал о примирении с Путиным и обмене подарками
© Фото: Valerio Portelli, globallookpress
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Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что Владимир Путин назвал его «первым из пяти своих настоящих друзей» и прислал ему на день рождения подарок. По словам политика, он помирился с российским президентом.

«Я восстановил отношения с Путиным. Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил бутылками «Ламбруско» и таким же милым письмом», - передает LaPress слова Берлускони.

Напомним, недавно бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони завел аккаунт в социальной сети TikTok. Там он рассказал анекдот про себя, президента России Владимира Путина, американского лидера Джо Байдена и папу римского.

Так, Берлускони поведал, что в самолете, якобы терпящем ЧП, сидели мировые лидеры и понтифик со своим помощником. При этом на пятерых оказалось четыре парашюта.

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