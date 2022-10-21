Открытое горение на складе в Ногинске ликвидировано

О пострадавших и масштабе разрушений пока не сообщается.

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На складе в Ногинске ликвидировали открытое горение, сообщили «Звезде» в экстренных службах. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

В пятницу утром, 21 октября, в подмосковном городе, на 58-м километре Горьковского шоссе загорелся склад на территории «Ногинск-Технопарк».

На опубликованных очевидцами кадрах был виден столб дыма от полыхающего здания. Сообщается, что на месте происшествия находятся сотрудники пожарной службы.

Ранее сообщалось, что пожар в Ногинске удалось локализовать. В МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 2 000 квадратных метров.