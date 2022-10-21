МЧС РФ: пожар на складе в Ногинске локализован

© Фото: noginskk_podslushano, VK

Пожар на складе, который находится на территории «Ногинск-Технопарк» в подмосковном Ногинске, локализован. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. О пострадавших и масштабе разрушений пока не сообщается.

«Пожар локализован в 10:27. По уточненным данным, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

Ранее были опубликованы кадры мощного пожара на складе в Ногинске. На опубликованных очевидцами кадрах виден столб дыма от полыхающего здания.