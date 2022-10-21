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МЧС РФ: пожар на складе в Ногинске локализован

Максим Крюков
10:38 21.10.2022
По уточненным данным, площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.
МЧС РФ: пожар на складе в Ногинске локализован
© Фото: noginskk_podslushano, VK
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Пожар на складе, который находится на территории «Ногинск-Технопарк» в подмосковном Ногинске, локализован. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. О пострадавших и масштабе разрушений пока не сообщается.

«Пожар локализован в 10:27. По уточненным данным, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

Ранее были опубликованы кадры мощного пожара на складе в Ногинске. На опубликованных очевидцами кадрах виден столб дыма от полыхающего здания. 

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