Столб дыма от полыхающего склада: кадры мощного пожара в Ногинске

По данным МЧС России, площадь возгорания составляет 4,8 тыс. квадратных метров. К настоящему моменту о пострадавших не сообщается.

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В подмосковном городе Ногинск, на 58-м километре Горьковского шоссе загорелся склад на территории «Ногинск-Технопарк».

На опубликованных очевидцами кадрах виден столб дыма от полыхающего здания. Сообщается, что на месте происшествия уже работают сотрудники пожарной службы. В пресс-службе МЧС России уточнили, что площадь возгорания составляет 4,8 тыс. квадратных метров.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на территории "Ногинск-Технопарк" на площади, предварительно, 4 800 кв. метров», - передает сообщение пресс-службы ТАСС.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском районе Подмосковья произошел крупный пожар. Кадры и информацию о возгорании опубликовали в Telegram-канале ЖК.