Столб дыма от полыхающего склада: кадры мощного пожара в Ногинске
В подмосковном городе Ногинск, на 58-м километре Горьковского шоссе загорелся склад на территории «Ногинск-Технопарк».
На опубликованных очевидцами кадрах виден столб дыма от полыхающего здания. Сообщается, что на месте происшествия уже работают сотрудники пожарной службы. В пресс-службе МЧС России уточнили, что площадь возгорания составляет 4,8 тыс. квадратных метров.
«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на территории "Ногинск-Технопарк" на площади, предварительно, 4 800 кв. метров», - передает сообщение пресс-службы ТАСС.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее стало известно, что на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском районе Подмосковья произошел крупный пожар. Кадры и информацию о возгорании опубликовали в Telegram-канале ЖК.