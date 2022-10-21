Вице-премьер Голикова станет куратором направления по ускоренному развитию гентехнологий

Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

© Фото: Russian Government, GlobalLookPress

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назначена на должность куратора направления по ускоренному развитию генетических технологий. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

Ранее зампред российского правительства Татьяна Голикова в ходе заседания партии «Единая Россия» заявила, что освободившиеся после объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования здания отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы.

Кроме того, Голикова сообщила, что в России будет создана специальная система онлайн-контроля доступности медицинских препаратов. Благодаря данной системе специалисты смогут отслеживать наличие достаточного запаса препаратов как внутри определенного региона, так и в целом по стране.