Голикова сообщила, что «дворцы» Пенсионного фонда отдадут под стационары

Ранее вице-премьер заявляла, что в России будет создана специальная система онлайн-контроля доступности медицинских препаратов.

© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в ходе заседания партии «Единая Россия» заявила, что освободившиеся после объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования здания отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы. Слова вице-премьера приводит глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Нас часто спрашивают о «дворцах» Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», - цитирует Голикову политик у себя в Telegram.

Ранее Татьяна Голикова заявляла, что в России будет создана специальная система онлайн-контроля доступности медицинских препаратов. Благодаря данной системе специалисты смогут отслеживать наличие достаточного запаса препаратов как внутри того или иного региона, так и в целом по стране.