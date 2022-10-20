«Было две огненные вспышки»: жительница Донецка рассказала об обстреле здания администрации

По словам девушки, сначала были две вспышки, а потом повалил дым.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Поздно вечером украинские войска обстреляли центр Донецка. Один из снарядов попал в здание администрации Ворошиловского района. Очевидцем произошедшего стала местная жительница Анастасия, которая в момент обстрела находилась неподалеку от площади Ленина. По ее словам, было два прилета по углу здания.

«По звуку было похоже на натовские бесшумные мины, потому что я не поняла, как это все произошло. Тишина и резко две резкие огненные вспышки, а потом дым», - рассказала Анастасия.

Напуганная девушка не понимает для чего ВСУ ночью терроризируют мирный город. Она надеется, что обстрелы прекратятся, и наступит мир.

«Я не понимаю, когда это все закончится, когда эти твари перестанут обстреливать наш мирный город», - задается вопросом Анастасия.

Напомним, ранее «Звезда» показала кадры последствий обстрела центра Донецка. В результате ударов в здании администрации на площади Ленина серьезно пострадали первый и второй этажи.