Осколки стекла и следы от снарядов: кадры последствий обстрела центра Донецка

В результате ударов в здании администрации на площади Ленина серьезно пострадали первый и второй этажи.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Очередным ударом Вооруженных сил Украины по центру Донецка повредило здание администрации Ворошиловского района. Кадры с места публикует телеканал «Звезда».

По словам очевидцев, они слышали два характерных для прилета снаряда хлопка. В результате ударов в здании администрации на площади Ленина серьезно пострадали первый и второй этажи, в частности, выбило почти все стекла в окнах.

По данным представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел был зафиксирован в 23.40. Украинские боевики выпустили по городу три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

Ранее ВСУ обстреляли остановку общественного транспорта и маршрутный автобус в поселке Лидиевка Кировского района Донецка. Ранения в результате ударов получили три человека.