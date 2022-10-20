ВСУ обстреляли здание районной администрации в центре Донецка

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В среду поздно вечером украинская армия обстреляла центр Донецка. Взрывы были слышны у площади Ленина, сообщает корреспондент телеканала «Звезда». Один из снарядов попал в здание администрации Ворошиловского района.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что обстрел был зафиксирован в 23:40. ВСУ выпустили по городу три снаряда натовского калибра 155 мм.

Также под удар попали Куйбышевский и Киевский районы Донецка. По ним суммарно выпустили пять снарядов калибром 155 мм.

Отметим, ВСУ почти ежедневно обстреливают город. Так, недавно обстрелу подверглось здание администрации Ворошиловского района Донецка.