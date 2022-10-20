ВСУ обстреляли здание районной администрации в центре Донецка
Город обстреляли поздно вечером снарядами натовского калибра.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
В среду поздно вечером украинская армия обстреляла центр Донецка. Взрывы были слышны у площади Ленина, сообщает корреспондент телеканала «Звезда». Один из снарядов попал в здание администрации Ворошиловского района.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что обстрел был зафиксирован в 23:40. ВСУ выпустили по городу три снаряда натовского калибра 155 мм.
Также под удар попали Куйбышевский и Киевский районы Донецка. По ним суммарно выпустили пять снарядов калибром 155 мм.
Отметим, ВСУ почти ежедневно обстреливают город. Так, недавно обстрелу подверглось здание администрации Ворошиловского района Донецка.