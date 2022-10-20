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«Город живет»: Сальдо рассказал об обстановке в Херсоне

Ян Брацкий
19:56 20.10.2022
Со слов врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, с момента начала эвакуации, на левый берег Днепра были доставлены более 12 тысяч человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Херсон живет абсолютно мирной жизнью, но из-за угрозы обстрелов со стороны украинских военных, власти региона приняли решение об эвакуации гражданских на левый берег Днепра. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщил временно исполняющих обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Город живет. Общественный транспорт перевозит пассажиров, коммунальщики работают, в деле речная переправа, но из-за угрозы серьезных боев в городе, мы уже третий день эвакуируем жителей Херсона на левый берег. Есть паромная и понтонная переправы, все организовано совместно с Вооруженными Силами и МЧС, которые регулируют процесс», - рассказал Сальдо.

С его слов, переправиться в безопасные районы может любой желающий. Для этого достаточно позвонить в колл-центр и записаться на паром.

«Там уже идет распределение по родственникам, а кто хочет, тот может ехать дальше на территорию других регионов России. Вчера 2,5 тыс. человек перевезли, сегодня утром уже 1,3 тыс. человек на тот берег доставили. С начала переброски людей на левый берег уже более 12 тыс. человек туда доставлены. Раньше начали перевозить детишек, потом взрослых», - добавил врио губернатора региона.

Накануне Владимир Сальдо заявил, что управление в Херсонской области переходит военным в рамках введения военного положения в регионе. При этом, Сальдо не исключил изменение времени действия комендантского часа, но указал на отсутствие необходимости в этом на данный момент.

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