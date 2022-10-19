Сальдо заявил, что власть в Херсонской области переходит военным в рамках военного положения

Все органы власти Херсонской области в настоящее время переведены на левый берег Днепра, отметил он.

© Фото: SALDO_VGA, Telegram

Управление в Херсонской области переходит военным в рамках введения военного положения в регионе. Об этом заявил врио губернатора области Владимир Сальдо.

«Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону. Мы совместно с военными всю эту работу делаем», - сказал он.

Сальдо не исключил изменение времени действия комендантского часа, но указал на отсутствие необходимости в этом на данный момент. Он напомнил, что власти региона эвакуированы на левый берег Днепра. В то же время коммунальные службы Херсона на правом берегу Днепра работают как обычно. Также работает городской транспорт, ведется уборка улиц, подается электричество и газ.

По словам Сальдо, украинские войска продолжают бить по шлюзам Каховской гидроэлектростанции, в случае их разрушения вода поднимется на метр-полтора, но Херсону ничего угрожать не будет.

Жителей Херсонской области переправляют с правого на левый берег Днепра с помощью паромов и катеров. Планируется вывезти десятки тысяч людей. Ранее Сальдо заявил о закрытии въезда для гражданских. Ограничения будут действовать семь дней. Позже он уточнил, что въезд на неделю закрывается только на правобережье Днепра.

Сегодня президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом он объявил на заседании Совбеза.