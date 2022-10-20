В МО РФ рассказали об огневой подготовке мобилизованных призывников

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Каждый военнослужащий, призванный по частичной мобилизации, за время прохождения обучения израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

После завершения одиночной подготовки, курс обучения военнослужащих продолжится в составе сформированных подразделений. В ходе этого этапа также предусмотрено проведение огневых упражнений и сдача зачетов с использованием всей необходимой номенклатуры боеприпасов, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин вместе с Министром обороны Сергеем Шойгу прибыли на полигон в Рязанской области, где проходят подготовку военнослужащие, мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине. Глава государства посетил стрелковый комплекс, где резервисты отрабатывают способы стрельбы в составе подразделений. Занятия с ними проходят под руководством опытных командиров и инструкторов.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов